Российские ВКС сбили в районе Малиновки в Донецкой Народной Республике украинский истребитель МиГ-29.

«ВКС России в районе населённого пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, в окрестностях Григоровки российские подразделения уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

Также в Днепропетровской области был уничтожен крупный склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777.

Из-за больших потерь военные 53-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины оставили свои позиции.