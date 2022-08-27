ВКС России сбили украинский МиГ-29 в ДНР
- РИА Новости
«ВКС России в районе населённого пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны России.
Кроме того, в окрестностях Григоровки российские подразделения уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».
Также в Днепропетровской области был уничтожен крупный склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777.
Из-за больших потерь военные 53-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины оставили свои позиции.