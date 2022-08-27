В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Было выпущено 309 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов повредили 49 домостроений, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ за сутки были ранены восемь мирных жителей республики.

В частности, за 24 часа в Донецке на минах «Лепесток» подорвались двое мирных жителей.