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В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

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Украинские военные за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Было выпущено 309 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов повредили 49 домостроений, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ за сутки были ранены восемь мирных жителей республики.

В частности, за 24 часа в Донецке на минах «Лепесток» подорвались двое мирных жителей.

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