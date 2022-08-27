В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
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«За истекшие сутки Представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Было выпущено 309 единиц различных боеприпасов.
В результате обстрелов повредили 49 домостроений, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ за сутки были ранены восемь мирных жителей республики.
В частности, за 24 часа в Донецке на минах «Лепесток» подорвались двое мирных жителей.