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В ДНР сообщили о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ за сутки были ранены восемь мирных жителей республики.
В ДНР сообщили о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«За минувшие сутки, с 08:00 26 августа до 08:00 27 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики восемь мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецке на минах «Лепесток» подорвались двое мирных жителей.

В республике также заявили, что украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм по центру Донецка.

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