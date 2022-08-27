В ДНР сообщили о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ за сутки были ранены восемь мирных жителей республики.

«За минувшие сутки, с 08:00 26 августа до 08:00 27 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики восемь мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецке на минах «Лепесток» подорвались двое мирных жителей.

В республике также заявили, что украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм по центру Донецка.