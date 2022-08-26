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Число погибших в результате удара ВСУ по посёлку Куйбышево увеличилось до пяти

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Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате удара ВСУ по посёлку Куйбышево увеличилось до пяти.
Число погибших в результате удара ВСУ по посёлку Куйбышево увеличилось до пяти
  • РИА Новости

«По предварительным данным, пять мирных жителей погибли, из них двое детей», — цитирует его ТАСС.

По словам Балицкого, жители разрушенного из-за удара ВСУ дома размещены и обеспечены всем необходимым.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по меньшей мере четыре человека, в том числе дети, погибли из-за удара украинских войск по посёлку Куйбышево.

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