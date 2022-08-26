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Медведев: проведение СВО направлено на предотвращение третьей мировой войны

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Проведение специальной военной операции России на Украине направлено в том числе на предотвращение третьей мировой войны, считает заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: проведение СВО направлено на предотвращение третьей мировой войны
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Такое мнение он выразил в интервью французскому телеканалу LCI.

«Почему? По одной простой причине — если бы Украина получила поддержку и вступила бы в НАТО, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны», — сказал Медведев.

Ранее, комментируя попытки западных аналитиков делать прогнозы относительно Украины, Медведев выразил мнение, что в действительности есть только «полтора сценария» развития данной ситуации: достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве либо военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации.

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