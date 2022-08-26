Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным в сентябре

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре.

Об этом сообщило БЕЛТА.

Во время посещения холдинга «БелОМО» в Минске Лукашенко рассказал, что в сентябре у него в основном планируются международные поездки.

По его словам, предстоит и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Белорусский лидер добавил, что также «есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России».

Ранее Лукашенко заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.