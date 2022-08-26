Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным в сентябре
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Об этом сообщило БЕЛТА.
Во время посещения холдинга «БелОМО» в Минске Лукашенко рассказал, что в сентябре у него в основном планируются международные поездки.
По его словам, предстоит и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.
Белорусский лидер добавил, что также «есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России».
Ранее Лукашенко заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.