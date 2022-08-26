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Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным в сентябре

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре.
Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным в сентябре
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщило БЕЛТА.

Во время посещения холдинга «БелОМО» в Минске Лукашенко рассказал, что в сентябре у него в основном планируются международные поездки.

По его словам, предстоит и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Белорусский лидер добавил, что также «есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России».

Ранее Лукашенко заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.

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