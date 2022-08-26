Лукашенко заявил, что украинский народ не является «нациками» в отличие от властей страны
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Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко рассказал, что у него сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. По его словам, «никакие украинцы не нацики».
«Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров», — заявил белорусский президент.
Он добавил, что люди на Украине хорошие.
«Это наши люди», — сказал белорусский президент.
Ранее Лукашенко поздравил народ Украины с Днём независимости.