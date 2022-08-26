Лукашенко заявил, что украинский народ не является «нациками» в отличие от властей страны

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что украинский народ не является «нациками» в отличие от властей своей страны.

Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко рассказал, что у него сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. По его словам, «никакие украинцы не нацики».

«Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров», — заявил белорусский президент.

Он добавил, что люди на Украине хорошие.

«Это наши люди», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко поздравил народ Украины с Днём независимости.