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Лукашенко заявил, что украинский народ не является «нациками» в отличие от властей страны

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что украинский народ не является «нациками» в отличие от властей своей страны.
Лукашенко заявил, что украинский народ не является «нациками» в отличие от властей страны
  • AFP
  • © Sergei GUNEYEV / Sputnik

Его слова приводит Sputnik Беларусь

Лукашенко рассказал, что у него сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. По его словам, «никакие украинцы не нацики».

«Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров», — заявил белорусский президент.

Он добавил, что люди на Украине хорошие.

«Это наши люди», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко поздравил народ Украины с Днём независимости.

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