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Лукашенко назвал пацаньём Шольца и Макрона

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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал пацаньём канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.
Лукашенко назвал пацаньём Шольца и Макрона
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Он прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Шольц является «пацаном, который ничего не понимает в политике и не хочет понимать».

Белорусский президент заявил, что разговоры между двумя главами государств «абсолютно закрытый характер носят».

Лукашенко добавил, что разговор можно обнародовать только с согласия собеседника.

Кроме того, президент Белоруссии напомнил, что Макрон тоже как-то «пиарился перед журналистами» с помощью своего разговора с Путиным.

«Это пацаньё, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — заявил Лукашенко.

Также он опроверг заявление канцлера ФРГ о том, что президент России Владимир Путин якобы отрицает независимость республики.

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