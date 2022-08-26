Лукашенко назвал пацаньём Шольца и Макрона
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Он прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Шольц является «пацаном, который ничего не понимает в политике и не хочет понимать».
Белорусский президент заявил, что разговоры между двумя главами государств «абсолютно закрытый характер носят».
Лукашенко добавил, что разговор можно обнародовать только с согласия собеседника.
Кроме того, президент Белоруссии напомнил, что Макрон тоже как-то «пиарился перед журналистами» с помощью своего разговора с Путиным.
«Это пацаньё, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», — заявил Лукашенко.
Также он опроверг заявление канцлера ФРГ о том, что президент России Владимир Путин якобы отрицает независимость республики.