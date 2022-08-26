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Лукашенко опроверг заявление Шольца о том, что Путин отрицает независимость Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы отрицает независимость республики.
Лукашенко опроверг заявление Шольца о том, что Путин отрицает независимость Белоруссии
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Комментируя заявление Шольца, Лукашенко отметил, что знает иную точку зрения российского президента.

«Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства — это вещи незыблемые. Всё!» — цитирует президента Белоруссии БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что не обращает внимания на такие «фейковые» заявления.

В декабре Шольц заявил о солидарности лидеров ЕС с Польшей в её противостоянии Белоруссии.

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