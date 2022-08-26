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РИА Новости: украинские бойцы используют гражданскую одежду для маскировки

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На Харьковском направлении украинские бойцы используют гражданскую одежду для маскировки от российских беспилотников и передвигаются между своими позициями на гражданских автомобилях.
РИА Новости: украинские бойцы используют гражданскую одежду для маскировки
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пункта управления беспилотными системами союзных сил.

По информации сотрудников российского спецназа, украинские военные знают, что ВС России не наносят удары по мирным гражданам, и поэтому они оборудуют свои позиции вблизи жилой застройки.

В апреле Минобороны России сообщило, что ВСУ свозят тела переодетых в гражданскую одежду военных к рынку в Лисичанске.

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