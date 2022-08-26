РИА Новости: украинские бойцы используют гражданскую одежду для маскировки
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пункта управления беспилотными системами союзных сил.
По информации сотрудников российского спецназа, украинские военные знают, что ВС России не наносят удары по мирным гражданам, и поэтому они оборудуют свои позиции вблизи жилой застройки.
В апреле Минобороны России сообщило, что ВСУ свозят тела переодетых в гражданскую одежду военных к рынку в Лисичанске.