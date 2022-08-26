ВС России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой обстреливалась ЗАЭС

Вооружённые силы России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой украинские войска обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции.

Как сообщили в Министерстве обороны, была выявлена артиллерийская позиция украинских войск, с которой вёлся обстрел территории ЗАЭС.

Позиция располагалась западнее населённого пункта Марганец Днепропетровской области.

«В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — заявили в Минобороны.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские войска за прошедшие сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.