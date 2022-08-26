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ВС России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой обстреливалась ЗАЭС

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Вооружённые силы России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой украинские войска обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции.
ВС России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой обстреливалась ЗАЭС
  • © Efrem Lukatsky

Как сообщили в Министерстве обороны, была выявлена артиллерийская позиция украинских войск, с которой вёлся обстрел территории ЗАЭС.

Позиция располагалась западнее населённого пункта Марганец Днепропетровской области. 

«В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — заявили в Минобороны.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские войска за прошедшие сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

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