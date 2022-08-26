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Минобороны России сообщило, что поражены девять пунктов управления украинской армии

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Минобороны России сообщило, что поражены девять пунктов управления украинской армии в ДНР, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.
Минобороны России сообщило, что поражены девять пунктов управления украинской армии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области», — говорится в сводке Минобороны.

Также сообщается о поражении военной техники Вооружённых сил Украины в 163 районах.

Украинские войска за прошедшие сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

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