Минобороны России сообщило, что поражены девять пунктов управления украинской армии
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«За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области», — говорится в сводке Минобороны.
Также сообщается о поражении военной техники Вооружённых сил Украины в 163 районах.
Украинские войска за прошедшие сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.