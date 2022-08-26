В новом подразделении ГИБДД в Харьковской области начали выдавать госномера с кодом 188
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Кроме того, в новом подразделении ГИБДД жители региона могут обменять водительское удостоверение и зарегистрировать машину. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
«Сотрудники российской Госавтоинспекции осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства России», — рассказали в пресс-центре.
Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД временно расположено в Купянске по адресу: ул. 1 Мая, д. 6.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума о вхождении в состав России.