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В новом подразделении ГИБДД в Харьковской области начали выдавать госномера с кодом 188

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В городе Купянске Харьковской области открылось новое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД, где жители могут получить госномера с цифровым кодом 188 в соответствии с требованиями законодательства России.
В новом подразделении ГИБДД в Харьковской области начали выдавать госномера с кодом 188
  • Gettyimages.ru
  • © Rattanakun Thongbun / EyeEm

Кроме того, в новом подразделении ГИБДД жители региона могут обменять водительское удостоверение и зарегистрировать машину. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

«Сотрудники российской Госавтоинспекции осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства России», — рассказали в пресс-центре.

Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД временно расположено в Купянске по адресу: ул. 1 Мая, д. 6.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области подготавливают нормативно-правовую базу для проведения референдума о вхождении в состав России.

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