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В Белоруссии обнаружили похожий на взрывчатку предмет в автомобиле россиянина

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В пункте пропуска «Брест» в автомобиле гражданина России обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают сапёры. Об этом сообщил белорусский погранкомитет.
В Белоруссии обнаружили похожий на взрывчатку предмет в автомобиле россиянина
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

В сообщении говорится, что утром 26 августа в автодорожный пункт пропуска «Брест» на польско-белорусской границе прибыл автомобиль KIA с российским госномером. Отмечается, что за рулём находился россиянин.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5 х 9 см, который был прикреплён на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», — заявили в погранкомитете.

Машину оперативно оцепили, пропуск лиц и транспортных средств приостановили. К месту инцидента прибыли сотрудники МЧС и сапёры.

Ранее гражданин Польши при прохождении погранконтроля на пункте пропуска «Брест» в безвизовом порядке обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца.

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