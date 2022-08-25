В МЧС ДНР заявили о локализации пожара на обстрелянном ВСУ химзаводе «Стирол» в Горловке

В пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что спасатели локализовали пожар на химическом заводе «Стирол» в Горловке, который возник в результате обстрела украинскими силовиками.

«В результате обстрела было зафиксировано горение трансформаторной подстанции 110 кВ и масла в обваловании. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения по повышенному номеру. Для тушения пожара была произведена пенная атака. В 19:42 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается», — сообщает ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее директор химического завоа «Стирол» в Горловке Василий Агарков заявил, что предприятие подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по нему ракеты из РСЗО «Ураган».