В МЧС ДНР заявили о локализации пожара на обстрелянном ВСУ химзаводе «Стирол» в Горловке
- РИА Новости
«В результате обстрела было зафиксировано горение трансформаторной подстанции 110 кВ и масла в обваловании. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения по повышенному номеру. Для тушения пожара была произведена пенная атака. В 19:42 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается», — сообщает ведомство на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее директор химического завоа «Стирол» в Горловке Василий Агарков заявил, что предприятие подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по нему ракеты из РСЗО «Ураган».