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В МЧС ДНР заявили о локализации пожара на обстрелянном ВСУ химзаводе «Стирол» в Горловке

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В пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что спасатели локализовали пожар на химическом заводе «Стирол» в Горловке, который возник в результате обстрела украинскими силовиками.
В МЧС ДНР заявили о локализации пожара на обстрелянном ВСУ химзаводе «Стирол» в Горловке
  • РИА Новости

«В результате обстрела было зафиксировано горение трансформаторной подстанции 110 кВ и масла в обваловании. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения по повышенному номеру. Для тушения пожара была произведена пенная атака. В 19:42 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается», — сообщает ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее директор химического завоа «Стирол» в Горловке Василий Агарков заявил, что предприятие подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по нему ракеты из РСЗО «Ураган».

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