ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке из РСЗО «Ураган»
- РИА Новости
«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа тоже невозможна по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», — цитирует его ТАСС.
Директор сообщил, что работа завода приостановлена.
Он также уточнил, что завод подвергся удару двумя ракетами из реактивных систем залпового огня «Ураган» с боевой кассетной частью, разбросано порядка 40 кассет.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины выпустили 40 ракет из «Града» по Горловке.