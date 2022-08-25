ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке из РСЗО «Ураган»

Директор химического завод «Стирол» в Горловке Василий Агарков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что предприятие подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по нему ракеты из РСЗО «Ураган».

«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа тоже невозможна по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», — цитирует его ТАСС.

Директор сообщил, что работа завода приостановлена.

Он также уточнил, что завод подвергся удару двумя ракетами из реактивных систем залпового огня «Ураган» с боевой кассетной частью, разбросано порядка 40 кассет.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины выпустили 40 ракет из «Града» по Горловке.