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ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке из РСЗО «Ураган»

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Директор химического завод «Стирол» в Горловке Василий Агарков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что предприятие подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по нему ракеты из РСЗО «Ураган».
ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке из РСЗО «Ураган»
  • РИА Новости

«Выброса вредных веществ нет, экологическая катастрофа тоже невозможна по причине того, что попадания были локальные — в трансформатор», — цитирует его ТАСС.

Директор сообщил, что работа завода приостановлена.

Он также уточнил, что завод подвергся удару двумя ракетами из реактивных систем залпового огня «Ураган» с боевой кассетной частью, разбросано порядка 40 кассет.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Вооружённые силы Украины выпустили 40 ракет из «Града» по Горловке.

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