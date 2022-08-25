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Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что специальная военная операция на Украине может перерасти в контртеррористическую операцию (КТО).
Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО
  • РИА Новости

Об этом он заявил после внепланового заседания Государственной думы, сообщило РИА Новости.

«Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастёт в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», — сказал Миронов.

Он напомнил, что во время проведения КТО преследуется в том числе цель уничтожения главарей банд террористических организаций.

Ранее Совет Госдумы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину, так как это создаёт риск возникновения ядерной катастрофы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

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