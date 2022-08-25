Совет Думы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину

Совет Госдумы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину, так как это создаёт риск возникновения ядерной катастрофы.

РИА Новости

Об этом говорится в заявлении совета. «Совет Государственной думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создаёт риск возникновения ядерной катастрофы», — заявили в Совете Думы. Также Совет Госдумы призвал граждан Украины осознать страшные последствия преступной и провокационной политики властей страны. Ранее Совет Госдумы России решительно осудил обстрелы украинскими военными крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призвал ООН и МАГАТЭ дать принципиальную оценку преступным действиям Киева.