Совет Думы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении совета.
«Совет Государственной думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создаёт риск возникновения ядерной катастрофы», — заявили в Совете Думы.
Также Совет Госдумы призвал граждан Украины осознать страшные последствия преступной и провокационной политики властей страны.
Ранее Совет Госдумы России решительно осудил обстрелы украинскими военными крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призвал ООН и МАГАТЭ дать принципиальную оценку преступным действиям Киева.