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Совет Думы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину

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Совет Госдумы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину, так как это создаёт риск возникновения ядерной катастрофы.
Совет Думы потребовал от Запада прекратить поставку вооружений на Украину
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении совета.

«Совет Государственной думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создаёт риск возникновения ядерной катастрофы», — заявили в Совете Думы.

Также Совет Госдумы призвал граждан Украины осознать страшные последствия преступной и провокационной политики властей страны.

Ранее Совет Госдумы России решительно осудил обстрелы украинскими военными крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призвал ООН и МАГАТЭ дать принципиальную оценку преступным действиям Киева.

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