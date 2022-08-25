В Минобороны Молдавии объяснили, почему не горел вечный огонь на одном из мемориалов

Пресс-секретарь Министерства обороны Молдавии Алла Дьякону объяснила причину, по которой в среду, 24 августа, на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», расположенном в Новоаненском районе Молдавии, не горел вечный огонь.

По её словам, вечный огонь на данном мемориале горит только во время проведения мероприятий, а 24 августа в Молдавии не является праздничным днём или днём памяти.

«Никто не уведомлял Минобороны о проведении здесь 24 августа церемонии или памятных мероприятий», — приводит слова Дьякону РИА Новости.

Ранее председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», расположенном в Новоаненском районе Молдавии, потушен вечный огонь.

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» на месте, где в августе 1944 года проходили основные бои Ясско-Кишинёвской операции, был открыт 22 августа 2004 года, накануне отмечавшегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.