На мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», расположенном в Новоаненском районе Молдавии, потушен вечный огонь, сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«На мемориале, который увековечивает память более 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел вечный огонь», — написал он в Telegram.

Петрович отметил, что газ к вечному огню подают по заявке Министерства обороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдовагаз».

«Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишинёве не погасили, а то, мы знаем, вы умеете», — подчеркнул он.

Как отмечает РИА Новости, мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишинёвской операции, был открыт 22 августа 2004 года, накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

В октябре 2021 года в Молдавии из-за сниженного давления в газовой трубе на мемориале в Кишинёве был временно потушен вечный огонь.

Тогда Россотрудничество выразило готовность взять на себя выполнение этого долга и закрыть счета за газ для вечного огня.