военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В комитете «Победа» сообщили, что в Молдавии потушили вечный огонь на одном из мемориалов

Короткая ссылка
На мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», расположенном в Новоаненском районе Молдавии, потушен вечный огонь, сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
В комитете «Победа» сообщили, что в Молдавии потушили вечный огонь на одном из мемориалов
  • РИА Новости

«На мемориале, который увековечивает память более 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел вечный огонь», — написал он в Telegram.

Петрович отметил, что газ к вечному огню подают по заявке Министерства обороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдовагаз».

«Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишинёве не погасили, а то, мы знаем, вы умеете», — подчеркнул он.

Как отмечает РИА Новости, мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишинёвской операции, был открыт 22 августа 2004 года, накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

В октябре 2021 года в Молдавии из-за сниженного давления в газовой трубе на мемориале в Кишинёве был временно потушен вечный огонь.

Тогда Россотрудничество выразило готовность взять на себя выполнение этого долга и закрыть счета за газ для вечного огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить