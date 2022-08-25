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Политолог назвал «разбазариванием» исторической памяти планы по переименованию улиц Одессы

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Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы Одессы Павла Вугельмана о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.
Политолог назвал «разбазариванием» исторической памяти планы по переименованию улиц Одессы
  • AFP

По его мнению, это очередное «неадекватное» заявление. Бредихин подчеркнул, что происходит не дерусификация, а «тотальное разбазаривание исторической памяти» Украины. 

«Это очень опасно именно для сохранения лица города. После переименования город как таковой не сохранится, это будет уже не Одесса. Очень прискорбное решение... Оно вызовет бурю негодования общественности», — заключил собеседник RT.

Ранее Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все подлежащие переименованию улицы.

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