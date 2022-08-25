Херсон и Мелитополь оказались обесточены

Город Мелитополь Запорожской области остался без электроснабжения. Также оказались обесточены Херсон и некоторые другие населённые пункты региона. Причины произошедшего выясняются.

Об этом информирует Интерфакс.

«Весь Мелитополь без электричества», — написал представитель военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Проблемы с энергоснабжением также наблюдаются в Энергодаре.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил Интерфаксу, что в городе также отсутствует электроснабжение.

Как сообщило агентство, электричества также нет в Херсоне и некоторых населённых пунктах области.

22 августа сообщалось, что Вооружённые силы Украины за ночь предприняли как минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя.