В Молдавии заявили о масштабных кибератаках на государственные сайты и базы данных

Служба информационных технологий и кибербезопасности Молдавии заявила, что за последние трое суток зафиксированы масштабные кибератаки на государственные сайты и базы данных.

«За последние 72 часа было отражено несколько кибератак на информационные системы государственного значения», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что кибеатаки были направлены против примерно 80 платформ и публичных порталов.

В сообщении говорится, что хакеры пытались добиться перегрузки и блокирования работы сайтов.

Как утверждают молдавские специалисты, кибератаки были совершены из-за рубежа, при этом они адаптировались к принимаемым мерам защиты.

Ранее хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчётов в Молдавии.