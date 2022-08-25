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В Молдавии заявили о масштабных кибератаках на государственные сайты и базы данных

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Служба информационных технологий и кибербезопасности Молдавии заявила, что за последние трое суток зафиксированы масштабные кибератаки на государственные сайты и базы данных.
В Молдавии заявили о масштабных кибератаках на государственные сайты и базы данных
  • Gettyimages.ru

«За последние 72 часа было отражено несколько кибератак на информационные системы государственного значения», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что кибеатаки были направлены против примерно 80 платформ и публичных порталов.

В сообщении говорится, что хакеры пытались добиться перегрузки и блокирования работы сайтов. 

Как утверждают молдавские специалисты, кибератаки были совершены из-за рубежа, при этом они адаптировались к принимаемым мерам защиты.

Ранее хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчётов в Молдавии.

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