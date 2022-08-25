ВСУ попытались атаковать ракетами Антоновский мост под Херсоном
- AP
«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — заявил он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, были зафиксированы некритичные попадания по дорожному полотну.
22 августа украинские военные нанесли ракетный удар по объекту в момент прохождения паромной переправы.
До этого ВСУ обстреляли мост из РСЗО HIMARS. Как отметил Стремоусов, в результате атаки два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.