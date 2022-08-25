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ВСУ попытались атаковать ракетами Антоновский мост под Херсоном

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Украинская армия предприняла попытку ракетной атаки Антоновского моста через Днепр под Херсоном, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
ВСУ попытались атаковать ракетами Антоновский мост под Херсоном
  • AP

«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — заявил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, были зафиксированы некритичные попадания по дорожному полотну.

22 августа украинские военные нанесли ракетный удар по объекту в момент прохождения паромной переправы.

До этого ВСУ обстреляли мост из РСЗО HIMARS. Как отметил Стремоусов, в результате атаки два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.

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