ВСУ попытались атаковать ракетами Антоновский мост под Херсоном

Украинская армия предприняла попытку ракетной атаки Антоновского моста через Днепр под Херсоном, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — заявил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, были зафиксированы некритичные попадания по дорожному полотну.

22 августа украинские военные нанесли ракетный удар по объекту в момент прохождения паромной переправы.

До этого ВСУ обстреляли мост из РСЗО HIMARS. Как отметил Стремоусов, в результате атаки два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.