В результате обстрела Антоновского моста из РСЗО HIMARS пострадали не менее 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста в Херсонской области со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.

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«В районе 13:00 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту», — сообщил ТАСС представитель местных экстренных служб. Отмечается, что пострадавшие — гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. В начале августа российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов. Отмечается, что понтонный паром под руководством российских силовых структур помогает людям и различным видам транспорта переправиться через реку.