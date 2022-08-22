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В результате обстрела Антоновского моста из РСЗО HIMARS пострадали не менее 15 человек

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Не менее 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста в Херсонской области со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.
В результате обстрела Антоновского моста из РСЗО HIMARS пострадали не менее 15 человек
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

«В районе 13:00 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту», — сообщил ТАСС представитель местных экстренных служб.

Отмечается, что пострадавшие — гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.

В начале августа российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.

Отмечается, что понтонный паром под руководством российских силовых структур помогает людям и различным видам транспорта переправиться через реку.

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