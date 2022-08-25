В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS
- Legion-Media
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:30 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Калининский район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS; 05:45 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Калининский район): выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», — отмечается в сообщении в Telegram.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирная жительница погибла, двое её детей получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ.