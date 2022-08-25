военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

Короткая ссылка
Украинские военные выпустили четыре снаряда из РСЗО HIMARS по Калининскому району Донецка. Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS
  • Legion-Media

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:30 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Калининский район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS; 05:45 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Калининский район): выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», — отмечается в сообщении в Telegram.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что мирная жительница погибла, двое её детей получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить