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В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные вновь начали обстрел Энергодара.
В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города», — написал он в своём Telegram.

По словам Рогова, информации о пострадавших пока нет.

Детали обстрела в данный момент уточняются.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил коллегам, что украинская армия продолжает провокации в районе Энергодара и ЗАЭС.

По его словам, Россия не размещает тяжёлых вооружений на Запорожской АЭС.

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