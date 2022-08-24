В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
- РИА Новости
«На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города», — написал он в своём Telegram.
По словам Рогова, информации о пострадавших пока нет.
Детали обстрела в данный момент уточняются.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил коллегам, что украинская армия продолжает провокации в районе Энергодара и ЗАЭС.
По его словам, Россия не размещает тяжёлых вооружений на Запорожской АЭС.