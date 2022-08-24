Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР из РСЗО HIMARS был согласован с США 

Обстрел здания администрации главы ДНР из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск был согласован с западными странами, в том числе США. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, подобного рода обстрелы не производятся только Киевом, а согласовываются с Западом.

«Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами», — цитирует Пушилина ТАСС.

По мнению главы ДНР, к этому причастны Франция и Германия.

Также он заявил, что страны Европы помогают киевскому режиму готовить теракты в ДНР.

23 августа в центре Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда украинских войск в здание администрации главы Донецкой Народной Республики.