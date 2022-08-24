Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР из РСЗО HIMARS был согласован с США
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По его словам, подобного рода обстрелы не производятся только Киевом, а согласовываются с Западом.
«Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами», — цитирует Пушилина ТАСС.
По мнению главы ДНР, к этому причастны Франция и Германия.
Также он заявил, что страны Европы помогают киевскому режиму готовить теракты в ДНР.
23 августа в центре Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда украинских войск в здание администрации главы Донецкой Народной Республики.