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Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР из РСЗО HIMARS был согласован с США 

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Обстрел здания администрации главы ДНР из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск был согласован с западными странами, в том числе США. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE». 
Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР из РСЗО HIMARS был согласован с США 
  • Gettyimages.ru

По его словам, подобного рода обстрелы не производятся только Киевом, а согласовываются с Западом.

«Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами», — цитирует Пушилина ТАСС.

По мнению главы ДНР, к этому причастны Франция и Германия. 

Также он заявил, что страны Европы помогают киевскому режиму готовить теракты в ДНР.

23 августа в центре Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда украинских войск в здание администрации главы Донецкой Народной Республики.

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