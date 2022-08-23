В здание администрации главы ДНР Пушилина в Донецке попал снаряд
- РИА Новости
Как сообщило Донецкое агентство новостей, снаряд попал в фасад, кроме того, пострадало правое крыло здания и его верхний этаж. По данным агентства, в здании начался пожар.
Как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию, глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.
«Глава находится в безопасном месте, он не пострадал», — заявили в администрации республики.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела центра города погиб молодой человек.