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В здание администрации главы ДНР Пушилина в Донецке попал снаряд

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В центре Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда украинских войск в здание администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Глава республики не пострадал.
В здание администрации главы ДНР Пушилина в Донецке попал снаряд
  • РИА Новости

Как сообщило Донецкое агентство новостей, снаряд попал в фасад, кроме того, пострадало правое крыло здания и его верхний этаж. По данным агентства, в здании начался пожар.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию, глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

«Глава находится в безопасном месте, он не пострадал», — заявили в администрации республики.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела центра города погиб молодой человек.

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