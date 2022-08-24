военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Норвегия и Британия поставят Украине беспилотники Black Hornet на сумму свыше $9 млн

Короткая ссылка
Норвегия и Великобритания договорились приобрести микробеспилотники Black Hornet на сумму около $9,2 млн, чтобы поставить их Украине на безвозмездной основе.
Норвегия и Британия поставят Украине беспилотники Black Hornet на сумму свыше $9 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Минобороны Норвегии. 

«Пакет поставок включает в себя Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что всё это будет финансироваться британским фондом, в который Норвегия вложила 400 млн норвежских крон.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить