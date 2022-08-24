Норвегия и Британия поставят Украине беспилотники Black Hornet на сумму свыше $9 млн

Норвегия и Великобритания договорились приобрести микробеспилотники Black Hornet на сумму около $9,2 млн, чтобы поставить их Украине на безвозмездной основе.

Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

«Пакет поставок включает в себя Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что всё это будет финансироваться британским фондом, в который Норвегия вложила 400 млн норвежских крон.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard.