Норвегия и Британия поставят Украине беспилотники Black Hornet на сумму свыше $9 млн
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Об этом сообщает Минобороны Норвегии.
«Пакет поставок включает в себя Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что всё это будет финансироваться британским фондом, в который Норвегия вложила 400 млн норвежских крон.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard.