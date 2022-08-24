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Боец ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат с фронта после российских артобстрелов

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Военнослужащий ВСУ рассказал о бегстве украинских солдат с фронта после российских артобстрелов, в связи с чем в обороне появляются слабые места.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения… И оголяют целые участки длиной в километры», — приводит «СТРАНА.ua» его слова.

Боец подчеркнул, что о бегстве сразу же узнают российские войска, получая информацию от дронов.

Он также отметил, что самыми ненадёжными являются бойцы территориальной обороны.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские спецслужбы знают об обречённости Украины в связи с тем, что украинская армия полностью обескровлена.

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