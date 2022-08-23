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Мать предполагаемой убийцы Дугиной заявила, что не знала о местонахождении дочери

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Мать гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной, рассказала корреспонденту RT Роману Косареву, что не знала, где находится её дочь. 

По её словам, она узнала о случившемся, когда смотрела телевизор.

«Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — сказала женщина. 

При этом она подтвердила, что машина, на которой, по данным ФСБ, злоумышленница следила за Дугиной, принадлежит её дочери. 

Также женщина подтвердила, что её дочь служила в Вооружённых силах Украины. 

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

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