Мать предполагаемой убийцы Дугиной заявила, что не знала о местонахождении дочери
По её словам, она узнала о случившемся, когда смотрела телевизор.
«Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — сказала женщина.
При этом она подтвердила, что машина, на которой, по данным ФСБ, злоумышленница следила за Дугиной, принадлежит её дочери.
Также женщина подтвердила, что её дочь служила в Вооружённых силах Украины.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.