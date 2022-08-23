Мать предполагаемой убийцы Дугиной заявила, что не знала о местонахождении дочери

Мать гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной, рассказала корреспонденту RT Роману Косареву, что не знала, где находится её дочь.

По её словам, она узнала о случившемся, когда смотрела телевизор.

«Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — сказала женщина.

При этом она подтвердила, что машина, на которой, по данным ФСБ, злоумышленница следила за Дугиной, принадлежит её дочери.

Также женщина подтвердила, что её дочь служила в Вооружённых силах Украины.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.