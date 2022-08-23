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Минобороны России: союзные силы вышли к административной границе Николаевской области

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Союзные силы вышли к административной границе Николаевской области. В результате наступления установлен контроль над территорией площадью 12 кв. км в этой области. Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Минобороны России: союзные силы вышли к административной границе Николаевской области
  • РИА Новости

В районе Александровки войска России, ДНР и ЛНР уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады украинской армии и вышли к админгранице Николаевской области.

Кроме того, российские войска в результате наступления взяли под контроль 36 кв. км территории Херсонской области.

Также ими был освобождён населённый пункт Комсомольское.

22 августа Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили в Харьковской области украинскую станцию наведения комплекса С-300.

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