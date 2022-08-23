Минобороны России: союзные силы вышли к административной границе Николаевской области
- РИА Новости
В районе Александровки войска России, ДНР и ЛНР уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады украинской армии и вышли к админгранице Николаевской области.
Кроме того, российские войска в результате наступления взяли под контроль 36 кв. км территории Херсонской области.
Также ими был освобождён населённый пункт Комсомольское.
22 августа Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили в Харьковской области украинскую станцию наведения комплекса С-300.