Минобороны России: союзные силы вышли к административной границе Николаевской области

Союзные силы вышли к административной границе Николаевской области. В результате наступления установлен контроль над территорией площадью 12 кв. км в этой области. Об этом информирует российское оборонное ведомство.

РИА Новости