Политолог заявил об отсутствии выгоды для ЕС при конфискации российского газа Киевом
- AP
«Они могут конфисковывать российский газ на три дня, на четвёртый поставка газа будет остановлена и европейцы будут против. У них и так проблемы», — высказался политолог.
По мнению Брутера, европейцы не разрешат конфисковывать российский газ, так как им это невыгодно.
«Всё, что говорит Разумков, — это для массового зрителя и для того, чтобы каким-то образом развлечь медийное пространство», — заключил собеседник RT.
В Киеве предложили конфисковывать российский газ и перепродавать его в Европу.