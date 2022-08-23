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Политолог заявил об отсутствии выгоды для ЕС при конфискации российского газа Киевом

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал предложение экс-спикера Верховной рады, бывшего главы правящей партии «Слуга народа» депутата Дмитрия Разумкова конфисковывать российский газ, поставляемый в Европу через Украину, и перепродавать его в ЕС.
Политолог заявил об отсутствии выгоды для ЕС при конфискации российского газа Киевом
  • AP

«Они могут конфисковывать российский газ на три дня, на четвёртый поставка газа будет остановлена и европейцы будут против. У них и так проблемы», — высказался политолог.

По мнению Брутера, европейцы не разрешат конфисковывать российский газ, так как им это невыгодно.

«Всё, что говорит Разумков, — это для массового зрителя и для того, чтобы каким-то образом развлечь медийное пространство», — заключил собеседник RT.

В Киеве предложили конфисковывать российский газ и перепродавать его в Европу.

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