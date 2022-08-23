В Киеве предложили конфисковать российский газ и перепродавать его в Европу

Экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ, поставляемый в Европу через Украину, и перепродавать его в ЕС.

По мнению украинского политика, топливо принадлежит Москве до пересечения границы с ЕС. Он отметил, что таким образом газ подпадает под украинский закон о конфискации российских активов.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, — он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — приводит РИА Новости сообщение Разумкова в соцсетях.

Он подчеркнул, что конфискация российского имущества — это «законная обязанность» киевских властей.

Разумков также предложил проигнорировать договоры о поставках между Россией и ЕС. По его словам, Украина после конфискации может самостоятельно продавать топливо первоначальным покупателям и расходовать эти средства на нужды ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.

21 августа «Газпром» подал топливо через территорию Украины в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 42,2 млн куб. м.