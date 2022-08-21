«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,2 миллиона кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 42,2 млн куб. м по состоянию на 21 августа. Как и прежде, на станции «Сохрановка» заявка отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС «Суджа» — 42,2 млн куб. м на 21 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.