«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,2 миллиона кубометров
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной, через ГИС «Суджа» — 42,2 млн куб. м на 21 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.