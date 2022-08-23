Володин заявил, что Зеленскому есть чего бояться
- РИА Новости
Володин отметил, что «трибунал над нацистами» состоится скоро.
«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым», — написал он в Telegram.
По словам Володина, Зеленскому «и киевскому режиму есть чего бояться».
«Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей.
Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя в беседе с RT заявление президента Украины, назвал Зеленского «всего лишь марионеткой в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения».