Депутат Белик назвал Зеленского марионеткой в руках Запада
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«Зеленский грозит невозможностью переговоров, указывая при этом разные причины. Он всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов», — высказался депутат.
Он отметил, что его требование необоснованно и оно зависит от стремлений жителей освобождённых территорий, а не от Москвы.
«Зеленскому же стоит хоть на мгновение задуматься, до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители её территорий не видели своего дальнейшего будущего в составе Украины», — заключил собеседник RT.
Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул, что никакой практической платформы для проведения встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским нет.