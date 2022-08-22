Депутат Белик назвал Зеленского марионеткой в руках Запада

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными бойцами ВСУ может стать последней чертой для отказа от переговоров с Россией.

«Зеленский грозит невозможностью переговоров, указывая при этом разные причины. Он всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов», — высказался депутат.

Он отметил, что его требование необоснованно и оно зависит от стремлений жителей освобождённых территорий, а не от Москвы.

«Зеленскому же стоит хоть на мгновение задуматься, до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители её территорий не видели своего дальнейшего будущего в составе Украины», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул, что никакой практической платформы для проведения встречи российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским нет.