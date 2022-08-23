Прилепин рассказал о работе своей волонтёрской команды в Донбассе

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в беседе с RT рассказал о работе своей волонтёрской команды в Донбассе.

«На самом деле, конечно же, мой волонтёрский проект начался летом 2014 года. И у меня старейший вообще фонд, гуманитарный, работающий с Донбассом, в России», — сказал он.

По его словам, его команда все восемь с половиной лет ни на месяц не прекращала помощь Донбассу.

«Это была постоянная работа. Конечно же, когда началась спецоперация, мы ещё заново это перезагрузили. И мы первые открыли штаб Захара Прилепина так называемый — и в Изюме, и в Херсоне, и в ряде других территорий», — отметил Прилепин.

По его словам, в настоящий момент в его команде много местных.

«Поэтому для них это своя земля. У нас там есть ряд в том числе и парламентских партий, которые тоже вписались в эту историю, тоже вложились, тоже готовы работать там. Даже есть институции там и разных учреждений, которые в этом участвуют... Потому что они местные, потому что они воевавшие, потому что они там работают всегда, потому что они всё знают», — подчеркнул писатель.

Ранее сообщалось, что национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям передал партию гумпомощи беженцам из Донбасса, находящимся в пунктах временного размещения в Неклиновском районе Ростовской области.