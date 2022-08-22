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Минобороны: боевики «Кракена» расположились в школе под Харьковом

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Боевики нацформирования «Кракен» разместили свой опорный пункт в одной из школ Троицкого в Харьковской области, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: боевики «Кракена» расположились в школе под Харьковом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен» и склады боеприпасов» , — заявил Мизинцев.

По его словам, украинские военные также оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов в Барвенкове.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что боевики нацформирования «Кракен» показательно расстреляли бежавших от боя 100 украинских солдат.

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