Минобороны: боевики «Кракена» расположились в школе под Харьковом
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«В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен» и склады боеприпасов» , — заявил Мизинцев.
По его словам, украинские военные также оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов в Барвенкове.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что боевики нацформирования «Кракен» показательно расстреляли бежавших от боя 100 украинских солдат.