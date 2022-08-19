Минобороны России: боевики «Кракена» расстреляли бежавших от боя 100 украинских солдат

Минобороны России сообщило, что боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя 100 украинских солдат.

Отмечается, что в ходе наступления союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Уды.

«Под натиском российских войск остатки соединения сбежали... Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооружённого формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в районах населённых пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.

18 августа Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временного базирования иностранных наёмников в Харькове.