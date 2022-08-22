Минобороны: ВС России за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ

Вооружённые силы России в течение суток поразили восемь пунктов управления украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что в рамках специальной военной операции продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по украинским военным объектам.

«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», — заявил Конашенков.

Также российские войска уничтожили в Харьковской области украинскую станцию наведения комплекса С-300 и комплекс контрбатарейной борьбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике.