Пушилин: заявления Зеленского не повлияют на планы о трибунале над украинскими военными
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Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Пушилина, к заявлениям Зеленского нужно подходить с определённым скепсисом.
«Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из «Азова»*, должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много», — цитирует его Интерфакс.
Также он сообщил, что в ДНР уже полностью готовы для трибунала материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова».
Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что Зеленский — «всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.