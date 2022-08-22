Пушилин: заявления Зеленского не повлияют на планы о трибунале над украинскими военными

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Россией в случае проведения мариупольского трибунала над украинскими военными не повлияет на планы его проведения.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Пушилина, к заявлениям Зеленского нужно подходить с определённым скепсисом.

«Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из «Азова»*, должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много», — цитирует его Интерфакс.

Также он сообщил, что в ДНР уже полностью готовы для трибунала материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова».

Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что Зеленский — «всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.