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Депутат Чепа прокомментировал слова Зеленского о «последней черте» в переговорах с Россией

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными бойцами ВСУ может стать последней чертой, после которой Киев не пойдёт на переговоры с Москвой.
Депутат Чепа прокомментировал слова Зеленского о «последней черте» в переговорах с Россией
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

«Естественно, трибунал состоится. Он готовится к проведению в Мариуполе», — сказал парламентарий.

Он добавил, что все заявления Зеленского «ломаного гроша не стоят».

«Он говорит то, что ему диктуют Запад, США и Великобритания. У них нет никаких интересов защищать Украину... Поэтому заявления Зеленского ничего не стоят. Потому что это марионетка», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что, если в Мариуполе состоится судебный процесс над украинскими военными, это станет той чертой, за которой никакие переговоры с Россией невозможны.

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