Депутат Чепа прокомментировал слова Зеленского о «последней черте» в переговорах с Россией
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«Естественно, трибунал состоится. Он готовится к проведению в Мариуполе», — сказал парламентарий.
Он добавил, что все заявления Зеленского «ломаного гроша не стоят».
«Он говорит то, что ему диктуют Запад, США и Великобритания. У них нет никаких интересов защищать Украину... Поэтому заявления Зеленского ничего не стоят. Потому что это марионетка», — считает депутат.
Ранее Зеленский заявил, что, если в Мариуполе состоится судебный процесс над украинскими военными, это станет той чертой, за которой никакие переговоры с Россией невозможны.