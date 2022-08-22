Депутат Чепа прокомментировал слова Зеленского о «последней черте» в переговорах с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными бойцами ВСУ может стать последней чертой, после которой Киев не пойдёт на переговоры с Москвой.

«Естественно, трибунал состоится. Он готовится к проведению в Мариуполе», — сказал парламентарий.

Он добавил, что все заявления Зеленского «ломаного гроша не стоят».

«Он говорит то, что ему диктуют Запад, США и Великобритания. У них нет никаких интересов защищать Украину... Поэтому заявления Зеленского ничего не стоят. Потому что это марионетка», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что, если в Мариуполе состоится судебный процесс над украинскими военными, это станет той чертой, за которой никакие переговоры с Россией невозможны.