Минобороны: в Одесской области уничтожен склад боеприпасов к РСЗО HIMARS
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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS», — говорится в сводке военного ведомства.
Также были уничтожены боеприпасы для зенитных комплексов западного производства.
Ранее глава российского Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине развеяла миф о супероружии западных стран.