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Минобороны: в Одесской области уничтожен склад боеприпасов к РСЗО HIMARS

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Российские военные при помощи ракет «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Одесской области, сообщает Минобороны России.
Минобороны: в Одесской области уничтожен склад боеприпасов к РСЗО HIMARS
  • Gettyimages.ru
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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS», — говорится в сводке военного ведомства.

Также были уничтожены боеприпасы для зенитных комплексов западного производства.

Ранее глава российского Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине развеяла миф о супероружии западных стран.

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