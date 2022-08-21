Минобороны: в Одесской области уничтожен склад боеприпасов к РСЗО HIMARS

Российские военные при помощи ракет «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Одесской области, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населённого пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS», — говорится в сводке военного ведомства.

Также были уничтожены боеприпасы для зенитных комплексов западного производства.

Ранее глава российского Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине развеяла миф о супероружии западных стран.