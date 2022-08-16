Шойгу: российская спецоперация на Украине развеяла миф о супероружии Запада

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине развеяла миф о супероружии Запада.

«Специальная военная операция развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По его словам, в последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы.

«Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — отметил Шойгу.

13 августа Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

Также была уничтожена пусковая установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике.