Власти Энергодара: удар ВСУ по АЭС был нанесён 155-мм снарядами с взрывателями M739

Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был нанесён 155-миллиметровыми снарядами натовского образца с американскими взрывателями M739, сообщила военно-гражданская администрация Энергодара.

«Удар был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739», — приводит заявление ТАСС. Боеприпасы упали на территории АЭС, говорится в сообщении. 20 августа украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в областной администрации. Как заявили власти Энергодара, ВСУ использовали западное дальнобойное вооружение. Критически важные объекты электростанции не повреждены.