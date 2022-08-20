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Власти Энергодара: удар ВСУ по АЭС был нанесён 155-мм снарядами с взрывателями M739

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Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был нанесён 155-миллиметровыми снарядами натовского образца с американскими взрывателями M739, сообщила военно-гражданская администрация Энергодара.

«Удар был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739», — приводит заявление ТАСС.

Боеприпасы упали на территории АЭС, говорится в сообщении.

20 августа украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в областной администрации.

Как заявили власти Энергодара, ВСУ использовали западное дальнобойное вооружение. Критически важные объекты электростанции не повреждены.

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