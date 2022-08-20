Власти Энергодара: удар ВСУ по АЭС был нанесён 155-мм снарядами с взрывателями M739
«Удар был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739», — приводит заявление ТАСС.
Боеприпасы упали на территории АЭС, говорится в сообщении.
20 августа украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в областной администрации.
Как заявили власти Энергодара, ВСУ использовали западное дальнобойное вооружение. Критически важные объекты электростанции не повреждены.