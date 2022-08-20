В Киеве заявили, что Арестович является «советником всего офиса вместе»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович «так много говорит», что является «советником всего офиса вместе».

Как ранее сообщило издание «Украинская неделя», Арестовича не оказалось в списках советников офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», — цитирует Подоляка РИА Новости.

По его словам, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.

В январе Алексей Арестович попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», на котором он значился как «профессиональный провокатор».