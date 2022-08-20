СК Армении считает терактом инцидент в мэрии Масиса
- РИА Новости
«В рамках уголовного дела, возбужденного Масисским следственным отделом Следственного управления Араратской области, СК Армении проводятся следственные и процессуальные действия по выяснению обстоятельств террористического акта в мэрии Масиса», — говорится в сообщении ведомства.
Также следователи возбудили дело о самоубийстве 36-летнего мужчины.
Накануне Sputnik Армения сообщил, что неизвестный, вооружённый гранатой и пистолетом, ворвался в здание мэрии армянского Масиса, раздался взрыв. В здании не было сотрудников, никто не пострадал.