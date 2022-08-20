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СК Армении считает терактом инцидент в мэрии Масиса

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Следственный комитет Армении назвал терактом инцидент в Масисе, где вооружённый мужчина ворвался в мэрию города. Позднее тело злоумышленника нашли в административном здании.
СК Армении считает терактом инцидент в мэрии Масиса
  • РИА Новости

«В рамках уголовного дела, возбужденного Масисским следственным отделом Следственного управления Араратской области, СК Армении проводятся следственные и процессуальные действия по выяснению обстоятельств террористического акта в мэрии Масиса», — говорится в сообщении ведомства.

Также следователи возбудили дело о самоубийстве 36-летнего мужчины.

Накануне Sputnik Армения сообщил, что неизвестный, вооружённый гранатой и пистолетом, ворвался в здание мэрии армянского Масиса, раздался взрыв. В здании не было сотрудников, никто не пострадал.

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