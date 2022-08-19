Sputnik Армения: неизвестный ворвался в мэрию Масиса с гранатой

Человек с гранатой и пистолетом ворвался в здание мэрии армянского Масиса, заммэра Норайр Акопян сообщил о взрыве, пишет Sputnik Армения.

«Около двух часов назад гражданин, находящийся в нетрезвом состоянии, проник в здание мэрии. После этого раздался взрыв. К счастью, в здании не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал. Он сейчас находится с нами», — сказал он агентству.

По имеющимся данным, в здании мэрии была слышна стрельба.

По словам вице-мэра, мужчина не предъявлял никаких требований, о мотивах его поступков неизвестно, личность не установлена.

В 2021 году в МВД Грузии заявили, что вооружённый мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели края Кахетия.