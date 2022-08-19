военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Sputnik Армения: неизвестный ворвался в мэрию Масиса с гранатой

Короткая ссылка
Человек с гранатой и пистолетом ворвался в здание мэрии армянского Масиса, заммэра Норайр Акопян сообщил о взрыве, пишет Sputnik Армения.
Sputnik Армения: неизвестный ворвался в мэрию Масиса с гранатой
  • © CC BY-SA 3.0 / Balcer~commonswiki / F1 grenade Soviet RCR Museum

«Около двух часов назад гражданин, находящийся в нетрезвом состоянии, проник в здание мэрии. После этого раздался взрыв. К счастью, в здании не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал. Он сейчас находится с нами», — сказал он агентству.

По имеющимся данным, в здании мэрии была слышна стрельба.

По словам вице-мэра, мужчина не предъявлял никаких требований, о мотивах его поступков неизвестно, личность не установлена.

В 2021 году в МВД Грузии заявили, что вооружённый мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели края Кахетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить